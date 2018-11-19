2018-11-19T15:20:37+03:00
Общество

Акция «Дом со звездой» продолжается в Орле

Молодые горожане установят еще полсотни отличительных знаков на квартиры ветеранов Великой Отечественной и локальных войн
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Патриотическая акция «Дом со звездой» продолжается в Орле. Молодые горожане установят еще полсотни отличительных знаков на квартиры ветеранов Великой Отечественной и локальных войн.

Завтра, 20 ноября, торжественные мероприятия, посвященные памяти и подвигу героев Отечества, состоятся в трех школах города, всего учащиеся установят 12 отличительных знаков – красных звезд. В среду, 21 ноября, акция состоится еще в двух учебных заведениях, по плану - размещение 8 звезд. А 22 числа ребята установят шефство за квартирами еще 8 ветеранов, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Продолжится акция и 23 ноября: сразу 5 учебных заведений присоединятся к ней и установят 19 знаков отличия.

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