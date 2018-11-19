2018-11-19T14:52:40+03:00
Происшествия

В орловской глубинке пожарные отбили от огня частный дом

В происшествии обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня утром, 19 ноября, в Ливенском районе Орловской области пожарные тушили частный дом. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

Сигнал о возгорании поступит спасателям в 9:43 утра: очевидцы сообщили о пожаре по улице Молодежной в деревне Викторовка. Хозяев в момент ЧП дома не было.

- В результате пожара оказалась повреждена кровля на площади в 40 квадратных метров. В кухне огонь повредил мебель, двери, в пристройке к дому сгорела и рухнула кровля на площади в 25 квадратных метров, - сообщили «КП» о последствиях разбушевавшегося пламени в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания и сумму материального ущерба.

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