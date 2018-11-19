СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-19T14:38:20+03:00

На Орловщине поддержат Год театра в России Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Цикл мероприятий пройдет как в Орле, так и в районах

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Орловщина готовится к проведению Года театра в России. Цикл мероприятий, посвященных этому событию, пройдет как в Орле, так и в районах области.

В течение года Орел захлестнет череда международных театральных фестивалей. Самые ожидаемые из них фестиваль «Русская классика», «Люди», конкурс студенческих и любительских театров России «Бархат кулис», межрегиональная выставка произведений театральных художников, гастрольные мероприятии областных театров. Крое того, в орловских театрах зрителя ждут премьерные показы спектаклей.

- Заявки на поддержку региональных творческих проектов, требующих федерального финансирования, уже направлены в Министерство культуры России. В частности, речь идет о получении субсидии в общем объеме 14,4 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Торжественная церемония открытия Года театра в России пройдет 13 декабря на базе Орловского государственного академического театра имени Тургенева.