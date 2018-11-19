На Орловщине поддержат Год театра в России
Орловщина готовится к проведению Года театра в России. Цикл мероприятий, посвященных этому событию, пройдет как в Орле, так и в районах области.
В течение года Орел захлестнет череда международных театральных фестивалей. Самые ожидаемые из них фестиваль «Русская классика», «Люди», конкурс студенческих и любительских театров России «Бархат кулис», межрегиональная выставка произведений театральных художников, гастрольные мероприятии областных театров. Крое того, в орловских театрах зрителя ждут премьерные показы спектаклей.
- Заявки на поддержку региональных творческих проектов, требующих федерального финансирования, уже направлены в Министерство культуры России. В частности, речь идет о получении субсидии в общем объеме 14,4 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Торжественная церемония открытия Года театра в России пройдет 13 декабря на базе Орловского государственного академического театра имени Тургенева.