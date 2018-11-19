2018-11-19T13:16:35+03:00
Происшествия

В Орловской области осудили начальника почтового отделения

Мужчина совершил кражу, воспользовавшись своим служебным положением
Маргарита ИВАНОВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области осудили начальника почтового отделения. Мужчина совершил кражу, воспользовавшись своим служебным положением.

Как стало известно из материалов дела, подсудимый, являясь начальником отделения почтовой связи в Верховском районе области присвоил товары, принадлежащие «Почте России» на общую сумму около 55 тысяч рублей.

- Подсудимый вину признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно. Также с мужчины взыскана сумма причиненного материального ущерба в пользу ФГУП «Почта России», - сообщили «КП» в Верховском районном суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке пожарные отбили от огня частный дом
В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
На Орловщине поддержат Год театра в России
Более 3-х миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на Орловщине
Орловские полицейские продолжают розыск без вести пропавших граждан
В 2018 году доход орловского бюджета вырос
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»
В Орле состоится концерт, посвященный Дню матери
Олег Погудин впервые представит в Орле программу «Трагический тенор эпохи»
В Ливнах полицейские сдали кровь для пострадавших в авариях
Орловские коммунальщики: «Город готов к зимнему сезону»
В Орле у подъезда многоэтажки обнаружили труп мужчины
На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины
За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобили
В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе»
В Орле «Шкода» влетела в припаркованный грузовик
Всероссийский конкурс «Воспитатель года» стартовал в Орле
Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве