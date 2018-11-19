СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-19T13:16:35+03:00

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В Орловской области осудили начальника почтового отделения. Мужчина совершил кражу, воспользовавшись своим служебным положением.

Как стало известно из материалов дела, подсудимый, являясь начальником отделения почтовой связи в Верховском районе области присвоил товары, принадлежащие «Почте России» на общую сумму около 55 тысяч рублей.

- Подсудимый вину признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно. Также с мужчины взыскана сумма причиненного материального ущерба в пользу ФГУП «Почта России», - сообщили «КП» в Верховском районном суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.