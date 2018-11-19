Более 3-х миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на Орловщине
Наибольший объем получился в Ливенском, Покровском, Колпнянском, Орловском и Свердловском районах
Более 3-х миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на ОрловщинеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более 3,24 миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на Орловщине. Наибольший объем получился в Ливенском, Покровском, Колпнянском, Орловском и Свердловском районах области.
- Зерновые и зернобобовые культуры в целом по региону обмолочены на площади 860 тысяч гектаров. Их средняя урожайность составила 37,7 центнеров на гектар, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
Троснянский, Покровский и Болховский районы лидируют по урожайности кукурузы. По количеству собранного подсолнечника в лидеры вышли Хотынецкий и Ливенский районы.