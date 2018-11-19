2018-11-19T12:38:46+03:00
Общество

Орловские полицейские продолжают розыск без вести пропавших граждан

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение орловцев, пропавших в 2000-ых годах
Маргарита ИВАНОВА
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ОМВД России по Орловскому району разыскивается Молчанов Алексей Григорьевич 1951 года рождения, уроженец Орла, Орел зарегистрированный в Болховском районе, который 11.07.2002 г. ушел из учреждения и до настоящего момента времени место нахождения не установлено.

Отделом уголовного розыска отдела полиции по Орловскому району устанавливается местонахождение без вести пропавшего Пилюгина Егора Ивановича 1931 года рождения, уроженца Орла, который 10.09.2005 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего момента времени о его судьбе ничего не известно.

- Если кому что-либо известно о местонахождении указанных граждан, просьба сообщить в ОМВД России по Орловскому району по телефонам 8(4862) 41-61-09, 41-00-02, 41-65-16 или по телефону 02, - обратились к жителям региона полицейские.

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