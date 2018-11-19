2018-11-19T12:34:42+03:00
Общество

В 2018 году доход орловского бюджета вырос

Объемы почти на 3,3 миллиарда рублей превысили прошлые показатели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2018 году доход орловского бюджета выросВ 2018 году доход орловского бюджета выросФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2018 году доход орловского бюджета вырос. Чиновники обсудили этот вопрос на минувшем совещании в областной администрации.

Так, по словам первых лиц региона, по итогам 9 месяцев 2018 года общий объем доходов бюджета Орловской области превысил 23 миллиарда рублей, значительная доля которых налоговые и неналоговые доходы. Они выросли в этом году на целых 11 %.

- Значительную долю поступлений в бюджет составляют безвозмездные поступления. По прошедшим 9 месяцам они выросли к уровню 2017 года более чем на 24 %, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Однако по сравнению с минувшим годом в Орловской области выросли и расходы. Они составили более 23,5 миллиардов рублей. Часть средств ушла на зарплаты и социальные выплаты, финансовую помощь местным бюджетам. Но наибольшую долю расходов составила социально-культурная сфера. На нее было потрачено почти 15,5 миллиардов рублей.

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