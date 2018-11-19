СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-19T11:57:54+03:00

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В преддверии одного из самых трогательных праздников, в городском центре культуры пройдет мероприятие «Лучшая на свете!»

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В Орле состоится концерт, посвященный Дню матери. В преддверии одного из самых трогательных праздников, 23 ноября, в городском центре культуры пройдет мероприятие «Лучшая на свете!».

- В этот день в фойе ОГЦК состоится выставка детских рисунков «Моя милая мама», выступят вокальный ансамбль «Синяя птица», театральная студия «Территория творчества» и солисты центра культуры, - сообщили «КП» в городском центре культуры.

Напомним, День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

КОГДА, ГДЕ?

23 ноября, Орловский городской центр культуры.

Начало в 17:30.