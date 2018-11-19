2018-11-19T11:57:54+03:00
Звезды

В Орле состоится концерт, посвященный Дню матери

В преддверии одного из самых трогательных праздников, в городском центре культуры пройдет мероприятие «Лучшая на свете!»
Маргарита ИВАНОВА
Поделиться:
День матери отмечается в последнее воскресенье ноябряДень матери отмечается в последнее воскресенье ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле состоится концерт, посвященный Дню матери. В преддверии одного из самых трогательных праздников, 23 ноября, в городском центре культуры пройдет мероприятие «Лучшая на свете!».

- В этот день в фойе ОГЦК состоится выставка детских рисунков «Моя милая мама», выступят вокальный ансамбль «Синяя птица», театральная студия «Территория творчества» и солисты центра культуры, - сообщили «КП» в городском центре культуры.

Напомним, День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

КОГДА, ГДЕ?

23 ноября, Орловский городской центр культуры.

Начало в 17:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке пожарные отбили от огня частный дом
В «Бунинке» выставку посвятили Борису Гребенщикову
На Орловщине поддержат Год театра в России
В Орловской области осудили начальника почтового отделения
Более 3-х миллионов тонн зерна собрали в этом сезоне на Орловщине
Орловские полицейские продолжают розыск без вести пропавших граждан
В 2018 году доход орловского бюджета вырос
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»
Олег Погудин впервые представит в Орле программу «Трагический тенор эпохи»
В Ливнах полицейские сдали кровь для пострадавших в авариях
Орловские коммунальщики: «Город готов к зимнему сезону»
В Орле у подъезда многоэтажки обнаружили труп мужчины
На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины
За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобили
В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе»
В Орле «Шкода» влетела в припаркованный грузовик
Всероссийский конкурс «Воспитатель года» стартовал в Орле
Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве