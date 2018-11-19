Олег Погудин впервые представит в Орле программу «Трагический тенор эпохи»

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-19T11:42:27+03:00

В ее основу легли песни легендарного Александра Вертинского и других именитых исполнителей

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Народный артист России Олег Погудин выступит в Орле с новой концертной программой «Трагический тенор эпохи». В ее основу легли песни легендарного Александра Вертинского и других именитых исполнителей – Петра Лещенко, Юрия Морфесси, Вадима Козина, а также композиции и танцевальная музыка начала XX века.

- Новая программа – это воспоминания и размышления о событиях вековой давности. Олег Погудин предлагает зрителям пройти дорогами артистов и поэтов начала двадцатого столетия, чьи песни были так красивы, а судьбы так драматичны, что мы до сих пор ими восхищаемся, - рассказали организаторы концерта.

На сцене в исполнении артиста оживет история-воспоминание о «трагических тенорах эпохи», о «бродягах и артистах», которые одной только песней сформировали облик своего времени, и ушли каждый своей «дорогой длинною».

КОГДА, ГДЕ?

22 ноября, Орловский академический театр им. Тургенева

Начало в 19:00

12+