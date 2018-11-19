Олег Погудин впервые представит в Орле программу «Трагический тенор эпохи»
Народный артист России Олег Погудин выступит в Орле с новой концертной программой «Трагический тенор эпохи». В ее основу легли песни легендарного Александра Вертинского и других именитых исполнителей – Петра Лещенко, Юрия Морфесси, Вадима Козина, а также композиции и танцевальная музыка начала XX века.
- Новая программа – это воспоминания и размышления о событиях вековой давности. Олег Погудин предлагает зрителям пройти дорогами артистов и поэтов начала двадцатого столетия, чьи песни были так красивы, а судьбы так драматичны, что мы до сих пор ими восхищаемся, - рассказали организаторы концерта.
На сцене в исполнении артиста оживет история-воспоминание о «трагических тенорах эпохи», о «бродягах и артистах», которые одной только песней сформировали облик своего времени, и ушли каждый своей «дорогой длинною».
КОГДА, ГДЕ?
22 ноября, Орловский академический театр им. Тургенева
Начало в 19:00
12+