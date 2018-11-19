СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-19T11:33:59+03:00

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В Ливнах полицейские сдали кровь для пострадавших в авариях. Решение стать донорами стражи порядка приняли в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Процедуру сдачи крови провели в филиале Ливенской Центральной районной больницы.

Различные мероприятия в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий полицейские проводят постоянно, чтобы привлечь к этой проблеме внимание еще большего числа людей, так как за прошедшие 10 месяцев текущего года на территории города Ливны и Ливенского района в ДТП погибли 11 человек. 87 человек получили ранения различной степени тяжести.

- Тяжесть последствия в ДТП возросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.