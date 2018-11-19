2018-11-19T11:15:30+03:00
Общество

Орловские коммунальщики: «Город готов к зимнему сезону»

В прошедшее воскресенье в облцентре выпал первый снег и появилась возможность проверить работу коммунальной техники
Маргарита ИВАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Орловские коммунальщики сообщили о том, что город готов к зимнему сезону. В прошедшее воскресенье,18 ноября, в городе выпал первый снег, поэтому появилась возможность проверить работу коммунальной техники.

- Снег с улично-дорожной сети убирали 14 единиц техники: пять КДМ, три погрузчика, три трактора, два самосвала, один «вилли». К ручной уборке съездов, тротуаров, остановочных павильонов привлечено 75 человек. За выходной израсходовали 212 тонн пескосоляной смеси: 172 тонны на проезжую часть, 40 тонн на остановочные павильоны и территорию вблизи пешеходных переходов, - сообщил «КП» Александр Байдак, директор МУП «Спецавтобаза».

Сегодня ночью, с 18 на 19 ноября, на линию вышли 8 единиц техники. Сейчас работу продолжат 24 единицы и 75 человек.

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