В Орле у подъезда многоэтажки обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-19T11:03:22+03:00

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В минувшее воскресенье, 18 ноября, В Орле у подъезда многоэтажки прохожие обнаружили труп мужчины. В настоящее время региональный СК проводит проверку.

Как сообщили «КП» очевидцы, тело находилось на ступеньках одного из подъездов дома № 52 по улице Розы Люксембург. В настоящее время установлено, что погибший – 41-летний мужчина, который ранее был судим и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы. При нем был нож.

- Следственными органами СУ СК России по Орловской области по данному факту проводится проверка, - сообщала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Одна из версий, которую рассматривают следователи: несчастный случай. В день происшествия выпал снег и было скользко. Также у мужчины была рассечена бровь. Точную причину гибели орловца установят следователи.