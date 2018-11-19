В Орле у подъезда многоэтажки обнаружили труп мужчины
В минувшее воскресенье, 18 ноября, В Орле у подъезда многоэтажки прохожие обнаружили труп мужчины. В настоящее время региональный СК проводит проверку.
Как сообщили «КП» очевидцы, тело находилось на ступеньках одного из подъездов дома № 52 по улице Розы Люксембург. В настоящее время установлено, что погибший – 41-летний мужчина, который ранее был судим и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы. При нем был нож.
- Следственными органами СУ СК России по Орловской области по данному факту проводится проверка, - сообщала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Одна из версий, которую рассматривают следователи: несчастный случай. В день происшествия выпал снег и было скользко. Также у мужчины была рассечена бровь. Точную причину гибели орловца установят следователи.