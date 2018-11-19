2018-11-19T10:55:09+03:00
Происшествия

На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины

Пожар случился на территории домовладения в селе Русский Брод
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчиныНа Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчиныФото: Архив "КП"
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На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины. ЧП произошло в минувшее воскресенье, 18 ноября.

Пожар случился на территории домовладения в селе Русский Брод Верховского района Орловской области. В результате сгорел мусор на площади 16 квадратных метров.

- Тело 31-летнего мужчины было обнаружено в ходе проливки мусора, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 56 раз, из них 36 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.

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