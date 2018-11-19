На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины
На Орловщине под сгоревшими завалами мусора спасатели обнаружили тело мужчины. ЧП произошло в минувшее воскресенье, 18 ноября.
Пожар случился на территории домовладения в селе Русский Брод Верховского района Орловской области. В результате сгорел мусор на площади 16 квадратных метров.
- Тело 31-летнего мужчины было обнаружено в ходе проливки мусора, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 56 раз, из них 36 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.
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