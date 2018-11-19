2018-11-19T10:43:43+03:00
Происшествия

За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобили

К счастью, в результате возгораний никто не пострадал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобилиЗа минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобилиФото: Архив "КП"
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За минувшие выходные орловские пожарные дважды выезжали по вызову на горящие автомобили. Так, в субботу жертвой огня стал УАЗ «Патриот». Машина загорелась в деревне Алёшня Залегощенского района.

- В результате пожара автомобиль выгорел на площади пять квадратных метров. Причины пожара устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Аналогичный случай произошел в деревне Ивановское Орловского района. Там огнем полыхала иномарка «Чери Амулет». Автомобиль сгорел полностью.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы бортовой электропроводки, - уточняют спасатели.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 56 раз, из них 36 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.

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