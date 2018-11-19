СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-19T10:36:20+03:00

Полицейские напоминают: за вождение подшофе придется ответить по закону Фото: Ольга СУПОНЕВА

Стражи порядка продолжают проводить ежедневные рейды по выявлению граждан, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии

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В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе». Стражи порядка продолжают проводить ежедневные рейды по выявлению граждан, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Прошли такие рейды и в минувшие выходные.

- За минувшие выходные сотрудниками ГИБДД было выявлено пятеро водителей, четверо из которых управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Один из автовладельцев отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения.