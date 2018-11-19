В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе»
Стражи порядка продолжают проводить ежедневные рейды по выявлению граждан, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии
Полицейские напоминают: за вождение подшофе придется ответить по законуФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:
В Орле полицейские поймали несколько водителей «навеселе». Стражи порядка продолжают проводить ежедневные рейды по выявлению граждан, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Прошли такие рейды и в минувшие выходные.
- За минувшие выходные сотрудниками ГИБДД было выявлено пятеро водителей, четверо из которых управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Один из автовладельцев отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения.