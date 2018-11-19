2018-11-19T10:30:49+03:00
Происшествия

В Орле «Шкода» влетела в припаркованный грузовик

Водителю легковушки назначили амбулаторное лечение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В воскресенье ранним утром, 18 ноября, в Орле на улице Поселковой произошло ДТП. 68-летний водитель на «Шкода Фабия» двигался со стороны улицы Заречной в направлении улицы 6-й орловской дивизии.

Авария случилась в районе дома № 40 по улице Заречной. Автомобилист налетел на припаркованный Камаз с прицепом.

- В результате ДТП водитель легковой иномарки получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых семь человек получили травмы, двое погибли.

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