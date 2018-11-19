2018-11-19T10:25:37+03:00
Общество

Всероссийский конкурс «Воспитатель года» стартовал в Орле

В этом году его участниками стали 73 педагога из разных регионов нашей страны
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Всероссийский конкурс «Воспитатель года» стартовал в Орле. Торжественная церемония открытия состоялась в воскресенье, 18 ноября в Орловском академическом театре им. Тургенева.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орловщина в этом году принимает конкурс, как победитель: по традиции, финал проходит в регионе, участник из которого стал лучшим воспитателем России на состязаниях в прошлом году. Напомним, в 2017-м звания лучшего педагога дошкольного образования удостоилась орловчанка Дарья Курасова. В этом году за звание победителя поборются 73 педагога.

- Нашу область представляет учитель-логопед отделения по дошкольному образованию № 3 Знаменской общеобразовательной школы Орловского района Наталия Королева, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Напутственное слово конкурсантам адресовала министр просвещения РФ Ольга Васильева. Она выразила уверенность в том, что конкурс станет для педагогов не только состязанием, но и площадкой для обмена ценным опытом.

Имя победителя станет известно 21 ноября.

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