Госавтоинспекторы призывают орловцев быть бдительнее на заснеженной дороге

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-19T09:03:31+03:00

Чтобы избежать ДТП, нужно снизить скорость и не терять концентрацию

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Сотрудники орловской Госавтоинспекции призывают жителей региона быть бдительнее на заснеженной дороге. Избежать ДТП можно соблюдая несложные правила.

- Водителям необходимо увеличить безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий, - поделились с «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Также дорожные полицейские отметили необходимость включать фары, чтобы автомобиль был заметнее для других водителей, проявить особую осторожность при первых осадках, когда дорожное полотно становится особенно скользким. Не стоит забывать и недопустимости резких маневров: ускорений, торможений, так как на скольком покрытии они могут быть чреваты заносами. Особенная внимательность и осторожность требуются при совершении обгона.