2018-11-18T15:15:56+03:00
Общество

В Орле Роспотребнадзор обнаружил небезопасную шаурму

Торговую точку с едой на вынос закрыли на несколько месяцев
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле Роспотребнадзор обнаружил небезопасную шаурму. Торговую точку с едой на вынос временно прикрыли.

Речь идет о ларьке с шаурмой по улице Мопра. Здесь специалисты ведомства взяли пробу продукции и оказалось, что она не соответствует требованиям «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. А именно: в пробах пищи были обнаружены бактерии кишечной палочки.

В ведомстве сообщили и о других нарушениях - это отсутствие сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность реализуемой пищевой продукции, отсутствие систем водоснабжения и канализования.

- Составлен протокол о временном запрете деятельности организации общественного питания. Постановлением судьи Заводского районного суда работа торговой точки приостановлена на 90 суток, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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