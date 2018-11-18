2018-11-18T14:49:12+03:00
Общество

Грядущая неделя принесет в Орел легкий мороз и снег

По прогнозам синоптиков, небольшие осадки ждут горожан ежедневно
Ольга СУПОНЕВА
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В Орел приходит зимаВ Орел приходит зимаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Будущая неделя в Орле, 19-25 ноября, принесет легкий мороз и снег. По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -7 градусов.

По сообщению Росгидрометцентра, в понедельник 19 ноября, в Орле ожидается переменная облачность и небольшие осадки в виде небольшого снега. Температура в темное время суток –4 градуса, днем столбики термометров достигнут отметки в +1 градус. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

Во вторник, 20 числа, пасмурно и снова небольшой снег. Термометры покажут -3 ночью и +1 днем. Ветер будет дуть с севера со скоростью 2 м/с.

21 ноября, в среду, в городе пасмурно с прояснениями, температура -4…-1, ветер северный 3 м/с, ожидается небольшой снег.

В четверг, 22 числа, столбики термометров будут варьироваться на отметках -5…-1 градус. Также метеорологи обещают снег, облачность будет переменной, ветер сохранит направление и скорость.

В пятницу, 23 ноября, температура ночью -7 днем -1 градус. Облачность переменная, небольшой снег и западный ветер 4 м/с.

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