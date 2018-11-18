2018-11-18T14:33:10+03:00
Звезды

В Орле презентовали картины польских мастеров и произведения, связанные с этой страной

Мероприятие состоялось в музее изобразительных искусств [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Поводом для встречи стало 100-летие независимости ПольшиПоводом для встречи стало 100-летие независимости ПольшиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле состоялась презентация произведения польских мастеров, а также связанных с этой страной произведений искусства. Мероприятие состоялось в музее изобразительных искусств в субботу, 17 ноября.

Поводом для культурного события стало 100-летие независимости Польши.

Презентация состоялась в музее изобразительных искусств Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Презентация состоялась в музее изобразительных искусствФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Гостям музея представили произведения из постоянной экспозиции музея, а также картины из фондов, происходящие из частных коллекций дворян польского происхождения, - поделились с «КП» организаторы.

Гостям представили произведения польских мастеров, а также картины, связанные так или иначе с Польшей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостям представили произведения польских мастеров, а также картины, связанные так или иначе с ПольшейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также в ходе встречи гости музея познакомились с произведениями, которые так или иначе отражают жизнь исторических деятелей Польши и пейзажами.

Гостям музея представили произведения из постоянной экспозиции музея Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Гостям музея представили произведения из постоянной экспозиции музеяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ!

11 ноября 1918 было сформировано первое демократическое правительство Польши. Также в этот день было заключено первое компьенское перемирие, предопределившее окончательное поражение Германии в Первой мировой войне.

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