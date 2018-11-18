В Орле презентовали картины польских мастеров и произведения, связанные с этой страной
В Орле состоялась презентация произведения польских мастеров, а также связанных с этой страной произведений искусства. Мероприятие состоялось в музее изобразительных искусств в субботу, 17 ноября.
Поводом для культурного события стало 100-летие независимости Польши.
Презентация состоялась в музее изобразительных искусствФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Гостям музея представили произведения из постоянной экспозиции музея, а также картины из фондов, происходящие из частных коллекций дворян польского происхождения, - поделились с «КП» организаторы.
Гостям представили произведения польских мастеров, а также картины, связанные так или иначе с ПольшейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Также в ходе встречи гости музея познакомились с произведениями, которые так или иначе отражают жизнь исторических деятелей Польши и пейзажами.
Гостям музея представили произведения из постоянной экспозиции музеяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ЗНАЙ!
11 ноября 1918 было сформировано первое демократическое правительство Польши. Также в этот день было заключено первое компьенское перемирие, предопределившее окончательное поражение Германии в Первой мировой войне.