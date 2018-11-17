СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-17T12:39:42+03:00

Дозу «синтетики» можно было открыто заказать на одном из орловских сайтов Фото: Архив "КП"

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В Орле до суда дошло дело о незаконном распространении нарктотиков. Дозу «синтетики» можно было открыто заказать на одном из орловских сайтов. Более того, страница в сети интернет предлагала целый ассортимент и несколько способов оплаты.

- Заводской районный суд Орла удовлетворил иск прокурора о признании размещенной на одном из сайтов в сети Интернет информации о незаконном сбыте синтетических наркотических средств через «закладки», запрещенной к распространению, - сообщает прокуратура Орловской области.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их незаконное производство, сбыт или пересылку установлена уголовная ответственность. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Заводского района Орла.