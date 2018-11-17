Дозу «синтетики» можно было открыто заказать на одном из орловских сайтов
В Орле до суда дошло дело о незаконном распространении нарктотиков. Дозу «синтетики» можно было открыто заказать на одном из орловских сайтов. Более того, страница в сети интернет предлагала целый ассортимент и несколько способов оплаты.
- Заводской районный суд Орла удовлетворил иск прокурора о признании размещенной на одном из сайтов в сети Интернет информации о незаконном сбыте синтетических наркотических средств через «закладки», запрещенной к распространению, - сообщает прокуратура Орловской области.
За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их незаконное производство, сбыт или пересылку установлена уголовная ответственность. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Заводского района Орла.