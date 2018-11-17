Сегодня в Орле презентуют книгу графа Алексея Каменского «Фельдмаршал»
Сегодня, 17 ноября, в Орловском военно-историческом музее состоится презентация книги графа Алексея Каменского «Фельдмаршал». Это издание посвящено одному из первых Георгиевских кавалеров, старшему фельдмаршалу, графу Михаилу Каменскому.
- Книга издана в рамках проекта «С нами Святой Георгий» Молодежным братством святого Георгия Победоносца и напечатана журналом «Истории русской провинции» в издательстве «Картуш», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
После презентации состоится собрание Орловского отделения русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Новым членам общества вручат удостоверения.
Начало презентации запланировано на 16 часов.
Адрес: улица Нормандия-Неман, 1.