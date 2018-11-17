2018-11-17T12:35:03+03:00
Общество

Сегодня в Орле презентуют книгу графа Алексея Каменского «Фельдмаршал»

Издание посвящено одному из первых Георгиевских кавалеров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Сегодня, 17 ноября, в Орловском военно-историческом музее состоится презентация книги графа Алексея Каменского «Фельдмаршал». Это издание посвящено одному из первых Георгиевских кавалеров, старшему фельдмаршалу, графу Михаилу Каменскому.

- Книга издана в рамках проекта «С нами Святой Георгий» Молодежным братством святого Георгия Победоносца и напечатана журналом «Истории русской провинции» в издательстве «Картуш», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

После презентации состоится собрание Орловского отделения русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Новым членам общества вручат удостоверения.

Начало презентации запланировано на 16 часов.

Адрес: улица Нормандия-Неман, 1.

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