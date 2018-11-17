Случаев заболевания гриппом на Орловщине не зарегистрировано

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-17T12:24:18+03:00

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- На Орловщине снизилось число заболевших ОРВИ, - сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Так, по данным ведомства, в период с 5 по 11 ноября на территории региона ОРВИ подхватили 3144 человека, из них 58,9 % - дети младше 14 лет. На конец октября число заболевших орловцев за неделю было выше и составляло 4012 человек.

Можно отметить, что заболеваемость ОРВИ среди населения разных возрастов находится на неэпидемическом уровне. Пока ни одного случая заболевания гриппом установлено не было. Вакцинация от этого вируса продолжается. К 9 ноября прививки сделало около 40 % населения.