В память о двух погибших в ДТП орловских мальчиках в сквере Лескова посадили молодые деревья

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-17T12:36:33+03:00

В память о двух погибших в ДТП орловских мальчиков в сквере Лескова посадили молодые деревья Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Митинг по трагически ушедшим состоялся в Орле вчера

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В память о двух погибших в ДТП орловских мальчиках в Орле посадили молодые деревья. Митинг по трагически ушедшим состоялся вчера, 16 ноября, в сквере Лескова. Алея памяти пополнилась липами.

- Собравшиеся почтили память трагически ушедших минутой молчания, возложили цветы к памятному камню и запустили в небо белые шары как символ жизни, - сообщает пресс-служба облсовета.

Согласно статистике, участником каждого восьмого ДТП является ребёнок. За 10 месяцев на Орловщине в 77-ми таких погибло два ребёнка. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 41 происшествие, с детьми-пешеходами - 25, по неосторожности самих детей произошло 10 ДТП.

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