В память о двух погибших в ДТП орловских мальчиках в сквере Лескова посадили молодые деревья
В память о двух погибших в ДТП орловских мальчиках в Орле посадили молодые деревья. Митинг по трагически ушедшим состоялся вчера, 16 ноября, в сквере Лескова. Алея памяти пополнилась липами.
- Собравшиеся почтили память трагически ушедших минутой молчания, возложили цветы к памятному камню и запустили в небо белые шары как символ жизни, - сообщает пресс-служба облсовета.
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Согласно статистике, участником каждого восьмого ДТП является ребёнок. За 10 месяцев на Орловщине в 77-ми таких погибло два ребёнка. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 41 происшествие, с детьми-пешеходами - 25, по неосторожности самих детей произошло 10 ДТП.