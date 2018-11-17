2018-11-17T12:05:18+03:00
Звезды

В воскресенье в Орле состоится интерактивная выставка предметов военной эпохи

Она будет организована на площадке перед кинотеатром «Победа»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В воскресенье в Орле состоится интерактивная выставка предметов военной эпохиВ воскресенье в Орле состоится интерактивная выставка предметов военной эпохи
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В это воскресенье, 18 ноября, в Орле состоится интерактивная выставка предметов эпохи Великой Отечественной войны. Ее организует военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны».

- Само мероприятие решено было приурочить к 76-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом. Выставка состоится по итогам участия поискового клуба в акции «Вахта Памяти-2018», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В интерактивной экспозиции будут представлены предметы, найденные при проведении поисковых работ, образцы деактивированного стрелкового оружия Красной Армии и униформа солдат. Экскурсию проведет молодежь, прошедшая обучение в рамках проекта «Организация учебно-тренировочной поисковой школы для молодежи Орловской области».

Выставка откроется в 11 утра и продлится до 15 часов дня.

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