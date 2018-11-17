2018-11-17T12:02:54+03:00
Общество

На конкурсе профессионального мастерства орловские почтовики стали лучшими специалистами по оказанию услуг

Орловщину представляли двое почтовых операторов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В номинации «Лучшее оказание почтовой услуги»на макрорегиональном этапе конкурса профессионального мастерствапобедителями признаны орловские сотрудники Почты России.

Конкурс состоялся в Рязани. Участие в нем приняли почтовики из 11 областей, которые входят в состав макрорегиона Центр федерального оператора.

- В рамках конкурса почтовики прошли три этапа соревнования: презентация, теоретическое задание и тестирование, результаты которого определили уровень знания различных производственных операций и умение работать с клиентами, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Орловскую область представляли два человека. Это оператор ОПС Болхова Кристина Зорина и начальник ОПС 6 Орла Елена Пелевец.

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