СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-17T11:47:47+03:00

Объем федеральных субсидий по сравнению с текущим годом вырастет на 23 %

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Почти 94 миллиона рублей получит Орловская область на развитие лесного хозяйства в 2019 году. Объем субвенций для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений вырастет на 23 %.

- Предусмотрены бюджетные средства на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов», который заключает в себя воспроизводство леса, а также модернизацию материально-технической базы госучреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Впервые за последние 5 лет региону выделены средства на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники в сумме 15,4 миллионов рублей, а также на приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов в сумме 2,9 миллионов рублей.