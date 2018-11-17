На службу в армию уже отправились 50 орловских призывников

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-17T09:51:23+03:00

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В Орле состоялось совещание по вопросам призыва на военную службу. На повестку дня орловские власти вынесли вопрос о розыске граждан, уклоняющихся от службы в армии.

- В ходе осенней призывной компании Орел по графику уже направил в войска около 50 человек. Работа по призыву продолжается, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

За неделю представители военкомата смогли разыскать 14 уклонистов. Всем им были вручены повестки.

Напомним, по закону, за уклонение от службы в армии грозит уголовная ответственность. Речь идет также о неявке и в военкомат на медицинское освидетельствование, и на заседание призывной комиссии, и на место отправки на службу. «Уклониста» в этом случае ждет или штраф в размере до 200 000 рублей, или принудительные работы на срок до 2 лет, или лишение свободы также на срок до 2 лет.