СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-16T16:38:25+03:00

В рамках благотворительной акции «Свет рождественской звезды» все желающие могут принести для детей книги, сладкие подарки и игрушки

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Орловцы могут помочь нуждающимся детям. В рамках благотворительной акции «Свет рождественской звезды» все желающие могут принести для детей книги, сладкие подарки и игрушки.

Орловский монастырь Святой Ксении Петербуржской объявил о начале ежегодной благотворительной акции «Свет рождественской звезды».

- Наша цель – собрать 500 комплектов сладких подарков и игрушек для детей Дмитровского района к празднику Рождества Христова, - рассказали «КП» в пресс-службе орловской метрополии.

До конца декабря все желающие помочь могут приносить для детей конфеты, шоколад, игрушки, книги и одежду. В канун праздника, на рождественском утреннике, эти подарки смогут получить дети из неблагополучных семей, воспитанники социальных учреждений Дмитровского района.

Пункт приема подарков – офис «Орел Тур»

Переулок Воскресенский, д.16, 2 этаж. Узнать подробности можно по телефону +7(915) 505-52-55.