Орловцы могут помочь нуждающимся детям
Орловцы могут помочь нуждающимся детям. В рамках благотворительной акции «Свет рождественской звезды» все желающие могут принести для детей книги, сладкие подарки и игрушки.
Орловский монастырь Святой Ксении Петербуржской объявил о начале ежегодной благотворительной акции «Свет рождественской звезды».
- Наша цель – собрать 500 комплектов сладких подарков и игрушек для детей Дмитровского района к празднику Рождества Христова, - рассказали «КП» в пресс-службе орловской метрополии.
До конца декабря все желающие помочь могут приносить для детей конфеты, шоколад, игрушки, книги и одежду. В канун праздника, на рождественском утреннике, эти подарки смогут получить дети из неблагополучных семей, воспитанники социальных учреждений Дмитровского района.
Пункт приема подарков – офис «Орел Тур»
Переулок Воскресенский, д.16, 2 этаж. Узнать подробности можно по телефону +7(915) 505-52-55.