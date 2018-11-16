2018-11-16T16:04:51+03:00
Общество

Орловских участковых поощрили накануне профессионального праздника

В честь 95-ой годовщины образования службы в региональном УМВД прошло торжественное мероприятие
Маргарита ИВАНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Орловских участковых поощрили накануне профессионального праздника. В честь 95-ой годовщины образования службы в региональном УМВД прошло торжественное мероприятие.

Начальник УМВД Юрий Савенков поздравил личный состав с грядущим праздником.

- Сотрудникам, показавшим лучшие результаты в работе, были вручены благодарности и почетные грамоты. Также на празднике присутствовали члены народных дружин. За активное участие в охране правопорядка они были поощрены руководством УМВД, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД россии по Орловской области.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Напомним, День участковых уполномоченных полиции в России отмечается 17 ноября.

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