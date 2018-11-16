2018-11-16T15:39:09+03:00
Происшествия

Орловец украл кондитерские изделия и колбасу в супермаркете

Молодой человек объяснил свой поступок отсутствием постоянного дохода
Ольга СУПОНЕВА
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Похищенные продукты вернули в магазинПохищенные продукты вернули в магазинФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле молодой человек вынес из супермаркета продукты питания, не расплатившись. 22-летнего вора задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в районе Выгонки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители получили сигнал о совершенной краже и немедленно выехали на место. Оказалось, что парень похитил из магазина кондитерские изделия и колбасу на сумму в несколько тысяч рублей. Розгвардейцы изъяли краденое и вернули торговой точке.

- Орловец объяснил совершенное правонарушение отсутствием постоянного дохода. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. Задержанный был передан сотрудникам полиции, по данному факту проводится разбирательство, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

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