СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-16T14:29:06+03:00

Специальное приложение сканирует номера автомобилей и показывает долги, числящиеся за их владельцами

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«Мобильный розыск» помог орловским приставам вычислить должников. Специальное приложение сканирует номера автомобилей и показывает долги, числящиеся за их владельцами.

Неплательщиков приставы выявили следующим образом: проходя вдоль припаркованных автомобилей при помощи приложения приставы сканировали номера машин. Программа показывала все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

- Рейд прошел успешно, всего за несколько часов с помощью приложения было проверено порядка 50 автотранспортных средств. Также, судебные приставы составили акты описи и ареста имущества неплательщиков на сумму (согласно предварительной оценке) свыше двухсот тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.