В орловском поселке Колпна водитель «ВАЗа» сбил троих пешеходов

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-16T13:54:10+03:00

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Сегодня утром, 15 ноября, в поселке Колпна Орловской водитель на «ВАЗе» сбил троих пешеходов. Попавшие под колеса отечественной легковушки мужчина и две женщины доставлены в медицинское учреждение.

ДТП произошло около десяти часов утра. 30-летний мужчина ехал за рулем «Десятки» по улице Ленина районного центра. В районе дома №2 он сбил 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте. Затем легковушка протаранила женщин 52-х и 64-х лет: они в это время двигались по обочине. После этого «Десятка» врезалась в припаркованную «Оку».

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП пострадали три пешехода, которые доставлены в больницу. На месте аварии работают сотрудники территориального отдела ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.