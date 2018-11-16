На выходных в Орле пройдет первенство по единоборству Вьет Во Дао
Юные спортсмены встретятся 18 ноября в фитнес-клубе «Система Комплекс»
Фото: официальная группа клуба "Система Комплекс" в ВконтактеФото: соцсети
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На этих выходных в Орле состоится первенство по восточному боевому единоборству Вьет Во Дао. Юные спортсмены проявят свои способности и поборются за звание лучших в воскресенье, 18 ноября.
Площадкой для проведения спортивного состязания станет фитнес клуб «Система Комплекс». Здесь соберутся маленькие и юные спортсмены в возрасте от 7-ми до 15 лет.
- Первенство пройдет совместно со школой кикбоксинга Чадиных "CHADIN'S SCHOOL". Старт соревнований – в 10:00, - рассказали «Комсомолке» организаторы.
Вход на мероприятие свободный. Победителей наградят дипломами и медалями.