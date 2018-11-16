СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-16T13:00:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Юных орловцев приглашают на день рождения Деда Мороза. Праздник состоится уже в грядущие выходные в Детском парке областного центра.

В России официально день рождения новогоднего сказочного героя отмечают 18 ноября. В этот день в парке пройдут развлекательные мероприятия для детей и их родителей. Они стартуют в 12:00 – с театрализованного представления.

- В 12:.30 состоится награждение участников конкурса поделок из природного материала «Природа и фантазия», в 13:00 пройдет представление кукольного мини-театра «Колобок», а в 13:30

начнется танцевальный мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», - рассказали «КП» о запланированных мероприятиях в пресс-службе мэрии Орла.