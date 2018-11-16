2018-11-16T11:30:37+03:00
Общество

Орловцы обменяли сигареты на конфеты

Отказаться от вредной привычки горожанам предложили общественники
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле активисты ОНФ провели акцию «Меняем сигареты на конфеты». Отказаться от вредной привычки общественники призывали горожан и гостей областного центра, в особенности - представителей студенчества.

Акция прошла в Международный день отказа от курения, который ежегодно отмечается в третий четверг ноября. Локацией для проведения мероприятия активисты выбрали места близ образовательных учреждений, где студенты нередко курят на переменах.

- Мы решили напомнить молодежи о вреде этой привычки и о том, что курение является злейшим врагом для здоровья человека. Большинство

болезней связаны с потреблением табака, - поделились с «КП» в региональном отделении ОНФ.

Активисты Народного фронта прошли по улице Комсомольской, Комсомольскому скверу, скверу Маяковского и скверу Ермолова в Орле, где предлагали всем гражданам с сигаретой в руках поменять ее на конфеты.

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