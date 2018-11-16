На выходных в Орле ожидается небольшой снег и переменная облачность

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-16T11:14:21+03:00

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В грядущие выходные, 17-18 ноября, в Орле ожидается в меру прохладная погода. Синоптики обещают небольшой снег и переменную облачность.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу, 17 ноября, в Орле преимущественно ясно, осадков не предвидится. Столбики термометров в ночные часы опустятся до -7 градусов, днем же на солнце разогреется до +2. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 метра в секунду.

В воскресенье, 18 числа, ночью температура опустится до – 6. Днем же термометры покажут 0 градусов. Небо будет то ясным, то затянутым тучами. Ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит 2 метра в секунду, его направление – юго-восточное.

По предварительным прогнозам метеорологов, на будущей неделе термометры покажут минусовые значения до -8 градусов ночью, днем же все еще будут показывать незначительный плюс. Ожидается небольшой снег.