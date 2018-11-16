2018-11-16T10:57:28+03:00
Происшествия

Почти 12 лет отсидит орловец, задушивший женщину бельевой веревкой

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Почти 12 лет отсидит житель Орловской области, задушивший женщину. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Жуткий случай произошел минувшим летом. Следствием установлено, что 16 июля ранее судимый житель Сосковского района гостил у своей знакомой. Они распивали спиртное и в какой-то момент возник спор, переросший в конфликт. Мужчина решил отстаивать свое мнение радикальными методами: бельевой веревкой он задушил свою оппонентку. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - Убийство.

- Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. осужденному назначено наказание в виде 11 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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