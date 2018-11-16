2018-11-16T10:06:24+03:00
Общество

Сегодня в Орле пройдет финал конкурса "Умник-2018"

Проявить себя предстоит студентам, аспирантам и молодым инноваторам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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Сегодня, 16 ноября, в Орле пройдет финал конкурса "Умник-2018". Проявить себя предстоит студентам, аспирантам и молодым инноваторам в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс "Умни" является своего рода стартовой площадкой для молодых ученых региона - принимая в нем участие можно продвинуть свои идеи, реализовать проекты и перспективные разработки.

- Региона в течение последних лет активно участвует в организации и проведении конкурсных отборов по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. По итогам предыдущих семи ежегодных конкурсных отборов по Программам «УМНИК» более 60 победителей конкурсов были включены в число исполнителей государственных контрактов, - поделились с "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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