СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-16T09:56:36+03:00

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В Орловской области подводят итоги сбора урожая. Так, сахарной свеклы в этом сезоне собрали два миллиона тонн.

Среднняя урожайность свеклы в этом году составила 390 центнеров с гектара. Самыми урожайными оказались Урицкий, Дмитровский, Верховский, Новосильский районы. Зерновых намолочено 3,2 миллиона тонна, средняя урожайность в этом году - 37,5 центнеров с гектара. Больше всего зерна собрали в Ливенском, Покровском, Колпнянском, Орловском , Свердловском районах.

- Сегодня хозяйства области ведут уборку кукурузы на зерно и подсолнечника, почти завершена уборка сои, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.