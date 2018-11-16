2018-11-16T09:34:27+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки на орловских дорогах никто не пострадал

Всего зарегистрировано 14 ДТП
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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За прошедшие сутки на дорогах области никто не пострадал. В общей сложности сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий.

- В происшествиях механические повреждения получили транспортные средства. Граждане не получили телесных повреждений и травм, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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