За прошедшие сутки на орловских дорогах никто не пострадал

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-16T09:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах области никто не пострадал. В общей сложности сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий.

- В происшествиях механические повреждения получили транспортные средства. Граждане не получили телесных повреждений и травм, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.