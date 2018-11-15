В детском лагере «Орловчанка» незаконно вырубили дубы и липы

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-15T17:59:43+03:00

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По факту вырубки деревьев на территории детского лагеря «Орловчанка» возбудили уголовное дело. Результаты проверки этого случая показали, что ранее было дважды отказано в привлечении к ответственности за рубку леса. Однако оба решения в последствии отменил природоохранный прокурор, признав их незаконными.

- Вырубка деревьев на территории лагеря осуществлялась в отсутствие установленных законом разрешительных документов, - отмечает прокуратура Орловской области.

Преимущественно в лагере спилили деревья породы «дуб» и «липа». В результате незаконных действий был причинен ущерб более 13 миллионов рублей.

- По данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой сотрудники, допустившие нарушения будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За расследованием уголовного дела продолжает следить Орловский природоохранный межрайонный прокурор.