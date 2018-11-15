В Орле в рамках программы ремонта приняли все дворы

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-15T15:31:07+03:00

В стадии работ остаются только две территории из дополнительного списка

Изменить размер текста: A A

В Орле завершается программа ремонта дворовых территорий на 2018 год. Пока в стадии работ остаются только два двора из дополнительного списка. Речь идет о территориях дома № 27 по улице Металлургов и дома № 38 по улице Бурова.

- Асфальт в этих дворах уже уложен. Остались только земляные работы и установка скамеек и урн. Сейчас на участки уже завезли грунт, выравниваются газоны, устанавливаются светильники. Благоустройство этих двух адресов завершится до конца недели, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в этом году в основной список программы «Формирование современной городской среды» вошли 73 дворовые территории. Качество ремонта подтверждает заключение независимой лаборатории «Орелгосзаказчик». Все дворы приняты.

В 2019 году власти планируют отремонтировать 82 дворовые территории. Еще пять объектов будут включены в резервный фонд. Уже сейчас с жителями обсуждаются дизайн-проекты будущих дворов. Окончательный список территорий подготовят до конца текущего года.