СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-15T15:19:38+03:00

За убийство своего брата орловец сядет в тюрьму на 10 лет Фото: Архив "КП"

В ходе ссоры он ударил своего родственника ножом в сердце

Изменить размер текста: A A

Обвинительный приговор вынес орловцу районный суд. Мужчина признан виновным в совершении убийства.

Орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего брата, воткнув нож ему в сердце. От ранений его родственник скончался на месте. Под нож брат попал из-за ссоры, возникшей между мужчинами.

Суд с мнением прокурора о виновности орловца и назначил ему 10 лет лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

- Пока приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Орловской области.