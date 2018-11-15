За убийство своего брата орловец сядет в тюрьму на 10 лет
В ходе ссоры он ударил своего родственника ножом в сердце
За убийство своего брата орловец сядет в тюрьму на 10 летФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Обвинительный приговор вынес орловцу районный суд. Мужчина признан виновным в совершении убийства.
Орловец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего брата, воткнув нож ему в сердце. От ранений его родственник скончался на месте. Под нож брат попал из-за ссоры, возникшей между мужчинами.
Суд с мнением прокурора о виновности орловца и назначил ему 10 лет лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
- Пока приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Орловской области.