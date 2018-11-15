Полсотни елок нарядят в Орле к новому году

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-15T14:45:26+03:00

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В этом году в преддверии новогодних праздников в Орле украсят больше чем полсотни елок. Принарядиться город должен к середине декабря.

Тема праздничного убранства областного центра обсуждалась в городской администрации. К украшению подключатся владельцы крупных торговых центров и организаций. По планам, в каждом из районов города должно появиться по несколько нарядных елей, фасады зданий украсят гирляндами. Было отмечено, что облцентр должен быть украшен не хуже, чем в прошлом году, а по возможности – лучше.

- До середины декабря все районы города должны быть подготовлены к Новому году. У жителей должно создаваться праздничное настроение, - отметил глава администрации Орла Александр Муромский.

Отметим, что скоро в Орел привезут и две искусственные большие ели. Где конкретно будут установлены эти красавицы, пока не сообщается.