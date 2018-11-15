СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-15T14:18:52+03:00

На мероприятии отрабатывалось 2 ситуации: задержание вооруженного преступника и штурм здания Фото: Маргарита ИВАНОВА

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Орловские росгвардейцы показали свой профессионализм. 14 ноября, в рамках завершения полевого выхода сотрудников спецподразделения Росгвардии, было проведено тактико-специальное занятие.

Подобные учения проводятся регулярноФото: Маргарита ИВАНОВА

На мероприятии отрабатывалось 2 ситуации: задержание вооруженного преступника на автотранспорте и штурм здания, в котором заблокирован условный террорист.

- Мы регулярно проводим подобные учения. Перед подразделением стоят особые задачи по борьбе с терроризмом, поэтому сотрудники должны быть соответствующим образом подготовлены, – рассказал "КП" Сергей Сорокин, командир СОБР Управления Росгвардии Орловской области.

На таких занятиях бойцы учатся правильно оценивать ситуацию, быстро реагировать на нееФото: Маргарита ИВАНОВА

- На таких занятиях бойцы учатся правильно оценивать ситуацию, быстро реагировать на нее. Это постоянная, систематическая работа, которая составляет практически 90% служебного времени, - рассказала Ксения Ширина, замруководителя пресс-службы ведомства.

Подобные тренировочные занятия будут регулярно проводиться и дальше.