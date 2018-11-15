За неделю в Орле обнаружили семь нарушений в области транспортных перевозок
В Орле продолжаются проверки качества транспортного обслуживания населения. Очередной рейд состоялся в понедельник, 12 ноября. Выездной контроль решено было провести в дневное время. Проверки касались соблюдения норм технического и медицинского обслуживания автобусов.
- Общественный транспорт был проверен по дате выпуска, заявленного в карте маршрута. У одного перевозчика зафиксировали нарушение, по данному факту ведется расследование, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, с 1 ноября в Орле стали действовать новые контракты на транспортное обеспечение населения. Теперь в случае неоднократных нарушений со стороны перевозчиков договора с ними будут расторгать в одностороннем порядке. Речь идет о курении водителей в салоне, разговорах по телефону за рулем, несоблюдении ПДД.
Всего за неделю в ходе проверок было зафиксировано семь нарушений.