2018-11-15T14:03:18+03:00
Общество

За неделю в Орле обнаружили семь нарушений в области транспортных перевозок

Они касались соблюдения норм технического и медицинского обслуживания автобусов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За неделю в Орле обнаружили семь нарушений в области транспортных перевозокЗа неделю в Орле обнаружили семь нарушений в области транспортных перевозокФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле продолжаются проверки качества транспортного обслуживания населения. Очередной рейд состоялся в понедельник, 12 ноября. Выездной контроль решено было провести в дневное время. Проверки касались соблюдения норм технического и медицинского обслуживания автобусов.

- Общественный транспорт был проверен по дате выпуска, заявленного в карте маршрута. У одного перевозчика зафиксировали нарушение, по данному факту ведется расследование, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, с 1 ноября в Орле стали действовать новые контракты на транспортное обеспечение населения. Теперь в случае неоднократных нарушений со стороны перевозчиков договора с ними будут расторгать в одностороннем порядке. Речь идет о курении водителей в салоне, разговорах по телефону за рулем, несоблюдении ПДД.

Всего за неделю в ходе проверок было зафиксировано семь нарушений.

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