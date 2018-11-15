2018-11-15T13:56:03+03:00
Происшествия

24 торговые точки Орловщины незаконно продавали алкоголь

Факты нелегальной реализации выявили сотрудники полиции в ходе рейда
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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24 торговые точки Орловщины незаконно продавали алкоголь. Факты нелегальной реализации выявили в течение нескольких дней сотрудники полиции в ходе рейда.

- Оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» было направлено на пресечение незаконного оборота продукции, представляющей опасность для потребителей, а также установление и ликвидацию каналов реализации нелегально произведенного алкоголя, мест производства поддельных акцизных и федеральных специальных марок, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Всего в регионе правоохранители проверили около 300 объектов торговли и общественного питания. В результате рейда к административной ответственности стражи порядка привлекли 17 человек.

По словам полицейских, такие рейды по выявлению правонарушений в области оборота алкогольной продукции будут продолжены.

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