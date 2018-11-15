Орловцы увидят произведения польских мастеров в Музее изобразительных искусств
17 ноября Орловский музей изобразительных искусств приглашает на мероприятие, посвященное 100-летию независимости Польши. На экскурсии, приуроченной специально к этой дате, сотрудники музея представят произведения польских мастеров, часть из которых хранится в постоянной экспозиции, часть – в фондах.
- Мы покажем работы из частных коллекций дворян польского происхождения, произведения, связанные с историческими деятелями Польши, и пейзажы, - рассказали «КП» работники музея.
Кроме того, бонусом вечера станет выступление музыкантов струнных смычковых инструментов. На мероприятии они исполнят произведения зарубежных классиков.
Вход для всех желающих в этот день будет свободным.
Начало мероприятия в 15 часов.
Адрес: улица Октябрьская, 29.